Emmanuel Macron, mesaj după triumful PSG în Liga Campionilor: „O nouă stea strălucește deasupra Parisului”
Emmanuel Macron
Victoria lui Paris Saint-Germain în finala Ligii Campionilor a fost celebrată și de Emmanuel Macron, care a urmărit meciul din tribune și a transmis un mesaj de felicitare imediat după fluierul final.
Președintele Franței a salutat performanța echipei pregătite de Luis Enrique, publicând un mesaj pe rețeaua X: „O nouă stea strălucește deasupra Parisului! Felicitări echipei PSG, care face întreaga Europă să viseze. Franța este mândră”.
Succesul de la Budapesta confirmă dominația europeană a formației pariziene, care și-a păstrat trofeul UEFA Champions League și își consolidează statutul de una dintre cele mai puternice echipe de pe continent.
Pe lângă gloria sportivă, performanța le-a adus parizienilor și recompense financiare importante. Clubul a încasat un bonus consistent din partea UEFA pentru câștigarea competiției, iar președintele Nasser Al-Khelaifi a decis să își premieze jucătorii pentru noul succes european.
Pentru PSG, triumful reprezintă încă o pagină importantă din istoria clubului, într-un sezon în care formația franceză și-a confirmat ambițiile și valoarea la cel mai înalt nivel al fotbalului european.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:30 - Zelenski îi mulțumește lui Nicușor Dan după dezvăluirile despre drona din Galați: „Faptele sunt cel mai bun leac împotriva minciunilor lui Putin”
- 19:52 - Sorana Cîrstea a vorbit despre retragere după calificarea în sferturile Roland Garros: „Decizia nu s-a schimbat”
- 17:30 - Mesaje de Ziua Românilor de Pretutindeni. Nicușor Dan și Ilie Bolojan, apeluri la unitate și sprijin pentru diaspora
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News