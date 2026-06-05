Exporturile de petrol ale Iranului s-au prăbușit în mai la cel mai redus nivel din ultimii șase ani: cifrele momentului

Sursă: realitatea.net

Exporturile de ţiţei şi condensat ale Iranului au scăzut în luna mai la cel mai redus nivel din cel puţin ultimii şase ani, coborând sub pragul de 300.000 de barili pe zi, potrivit datelor companiilor de monitorizare a transporturilor maritime. Reducerea drastică este pusă pe seama blocadei navale impuse de Statele Unite, care a afectat semnificativ capacitatea Teheranului de a-şi livra petrolul pe pieţele externe.

Conform firmei Vortexa, exporturile Iranului au fost în medie de aproximativ 209.000 de barili pe zi în mai, faţă de 1,34 milioane de barili pe zi în aprilie şi aproape 1,9 milioane de barili pe zi în martie, transmite Reuters.

Revenire la nivelurile din perioada „presiunii maxime”

Nivelul este comparabil cu cel înregistrat la sfârşitul anului 2019 şi începutul anului 2020, în perioada campaniei de ”presiune maximă” desfăşurate de administraţia Trump împotriva Iranului.

Cauzele declinului

Analiştii atribuie declinul perturbărilor din zona Strâmtorii Ormuz, blocadei navale americane asupra navelor care intră sau ies din porturile iraniene şi reticenţei armatorilor, operatorilor şi asigurătorilor de a-şi expune navele şi echipajele riscurilor de securitate din regiune.

Estimări alternative: datele Kpler

Datele companiei Kpler indică un nivel uşor mai ridicat, de aproximativ 260.000 de barili pe zi, însă şi acesta reprezintă cel mai redus nivel din ultimii şase ani.

În acelaşi timp, cantitatea de petrol iranian stocată pe petroliere a început să scadă, pe măsură ce unele transporturi au fost descărcate în China, principalul cumpărător al Iranului.

Potrivit Kpler, aproximativ 147 de milioane de barili de petrol iranian şi condensat se află în prezent în depozitare plutitoare, dintre care circa 67 de milioane de barili sunt blocaţi în Golful Persic şi Golful Oman.

Volumul stocat pe mare a scăzut de la aproximativ 190 de milioane de barili la sfârşitul lunii aprilie.

Riscul epuizării petrolului disponibil pentru export

Analiştii avertizează că, dacă blocada va continua încă două luni, Iranul ar putea rămâne fără cantităţi semnificative de petrol disponibile pentru export către China.

Importurile chineze de petrol iranian au coborât la 1,10 milioane de barili pe zi în luna mai, cel mai redus nivel din ianuarie 2025.