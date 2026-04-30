Trump și Putin, discuție de peste o oră: armistițiu-surpriză propus de Rusia chiar de Ziua Victoriei

Donald Trump a anunțat că a avut o convorbire telefonică de peste o oră cu liderul rus Vladimir Putin, pe care a descris-o drept „foarte bună”, în centrul discuțiilor aflându-se conflictul din Ucraina.

Declarația liderului american vine după ce Kremlinul a confirmat dialogul dintre cei doi și a dezvăluit că una dintre temele principale a fost posibilitatea unui armistițiu temporar.

Potrivit părții ruse, Vladimir Putin a propus încetarea focului pe 9 mai, cu ocazia Zilei Victoriei – moment simbolic în care Rusia marchează înfrângerea Germaniei naziste în 1945.

Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, a precizat că liderul de la Moscova este pregătit să decreteze o pauză în lupte pe durata acestei sărbători.

Advertising

Mai mult, oficialii ruși susțin că Donald Trump ar fi privit favorabil inițiativa, considerând-o un gest important, având în vedere că victoria din Al Doilea Război Mondial este percepută drept una comună.

La rândul său, Trump a declarat că discuția s-a concentrat în principal pe războiul din Ucraina și pe nevoia de a reduce tensiunile. „Am avut o conversație plăcută, îl cunosc de mult timp”, a spus acesta.

Kremlinul a menționat însă că în cadrul convorbirii a fost abordată și situația din Iran și din regiunea Golfului Persic, subiecte care complică și mai mult contextul geopolitic actual.

Propunerea de armistițiu vine într-un moment sensibil, în condițiile în care Ucraina a ales, din 2023, să marcheze victoria din 1945 pe 8 mai, aliniindu-se astfel statelor occidentale.

Cei doi lideri au mai discutat telefonic în mod oficial pe 9 martie, deși Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că dialogul cu Vladimir Putin este unul constant.