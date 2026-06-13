O nouă înșelăciune face victime în România. Cum funcționează „Metoda creditul”

Doi tineri de 19 ani, un ucrainean și un moldovean, au fost reținuți sâmbătă de polițiștii din Cluj, după ce au lăsat o femeie cu o datorie uriașă la bancă.
Prin „Metoda creditul”, escrocii au convins victima din Cluj-Napoca să contracteze un împrumut de 107.500 de lei și să le predea întreaga sumă. Ei au pretins în mod fals că banii erau necesari pentru a finanța proceduri urgente de securizare și deblocare a unor conturi fictive.
Capcana „creditului fals”: Cum a fost manipulată o clujeancă de doi tineri străini
O nouă metodă de înșelăciune extrem de agresivă a lăsat o femeie din Cluj-Napoca cu o datorie uriașă în doar câteva ore. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Cluj, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au reținut doi tineri străini, ambii în vârstă de 19 ani – un cetățean din Republica Moldova și unul din Ucraina – acuzați de fraudă și înșelăciune.
Totul a început pe 11 iunie, când escrocii au contactat victima și, folosindu-se de calități mincinoase, au reușit să o alarmeze și să o mențină într-o stare de panică. Aceștia i-au comunicat, în mod complet fals, că persoane necunoscute au încercat să deschidă un cont bancar pe numele ei și să contracteze un credit ilegal de 20.000 de lei. Speriată că ar putea deveni victima unei fraude de identitate, femeia a urmat orbește instrucțiunile tinerilor pentru a-și „salva” banii.
Întâlnire secretă la lacul de lângă mall: Peste 100.000 de lei predați în mână
Sub pretextul că aplică o procedură de urgență pentru securizarea și deblocarea conturilor sale, suspecții au determinat-o pe clujeancă să facă exact lucrul de care se temea: să meargă la bancă și să contracteze ea însăși un împrumut real, în valoare de aproximativ 107.500 de lei.
După ce a retras întreaga sumă în numerar, scenariul demn de un film de acțiune a continuat. Femeia a fost convinsă să se deplaseze în zona lacului din apropierea unui cunoscut centru comercial din Cluj-Napoca. Acolo s-a întâlnit personal cu cei doi tineri de 19 ani și le-a predat geanta cu bani, convinsă fiind că aceștia urmau să îi depună într-un așa-numit „cont sigur” de protecție.
Traseul escrocilor, refăcut de polițiști: Au fugit de la locul faptei cu o mașină de Uber
Polițiștii clujeni au reacționat cu maximă operativitate imediat ce au fost alertați de victimă. Anchetatorii au reușit să refacă rapid întregul traseu al celor doi suspecți și au descoperit un detaliu cheie: pentru a pleca de la locul întâlnirii și a se deplasa prin oraș, aceștia au apelat la o mașină comandată prin intermediul unei platforme de transport alternativ (ride-sharing).
„A fost constituită o echipă complexă formată din polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, care a reușit să identifice locația exactă unde cele două persoane erau cazate în municipiu. Ulterior, aceștia au fost depistați, ridicați și conduși la sediu pentru audieri și verificări amănunțite”, au precizat reprezentanții IPJ Cluj.
Suspecții au fost introduși în arest, iar ancheta continuă
În urma strângerii de probe solide, oamenii legii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore pe numele celor doi tineri de 19 ani. Aceștia au fost escortați și introduși direct într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.
Cercetările sunt continuate în ritm alert sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. Anchetatorii încearcă acum să documenteze întreaga activitate infracțională a celor doi cetățeni străini și să verifice dacă aceștia au mai făcut și alte victime prin aceeași metodă pe teritoriul României, urmând ca la finalul investigației să fie dispuse măsurile legale care se impun.