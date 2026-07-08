Advertising
Actualitate· 2 min citire
Răsturnare de situație! FCSB și Dinamo sunt tot mai aproape de revenirea pe Arena Națională
arena națională
FCSB și Dinamo au motive de optimism înaintea startului noului sezon din SuperLigă. Deși Arena Națională era programată să rămână indisponibilă până în luna septembrie, cele mai recente informații indică faptul că stadionul ar putea fi redeschis mult mai devreme.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:52Fugar căutat de ani de zile, descoperit într-o groapă ascunsă în pământ. Ce au găsit polițiștii lângă el
- 17:24Zlatan Ibrahimovic, discurs fabulos despre Messi după Argentina – Egipt: „Nimeni nu se poate apropia de el”
- 16:50Mesaj direct pentru Zelenski! Trump promite licența pentru rachetele Patriot și vorbește despre războiul cu Rusia
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News