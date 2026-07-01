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Lovitură majoră pentru Ilie Bolojan: instanța suspendă deciziile conducerii PNL și excluderea oamenilor lui Veștea

Instanța suspendă deciziile conducerii PNL

Instanța suspendă deciziile conducerii PNL

Scris deStoica Marian
Publicat1 iul. 2026, 17:13
Sursărealitatea.net

Criza internă din PNL se adâncește după ce Tribunalul București a admis cererea de suspendare a hotărârii Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie. Decizia vizează direct acțiunile coordonate de Ilie Bolojan, inclusiv excluderile operate în partid, modificarea statulului și organizarea Congresului. Decizia nu este definitivă, dar este executorie.

Acest verdict suspendă organizarea și desfășurarea Congresului, precum și toate actele subsecvente, ceea ce înseamnă că întregul pachet de decizii adoptate de conducerea PNL este blocat temporar, potrivit minutei ședințe.

Suspendă provizoriu executarea și efectele Hotărârii CNE nr. 01/2026, până la soluționarea definitivă a dosarului aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a V‑a Civilă.

Decizia Tribunalului poate fi atacată, însă până la o hotărâre definitivă, PNL funcționează cu regulile dinaintea CNE din 19 iunie.

Ce efect are decizia Tribunalului

Suspendarea provizorie ca are efect imediat:

  • Excluderile din PNL operate în baza hotărârii CNE sunt suspendate, ceea ce însemnă, printre altele , că Adrian Veștea rămâne prim-vicepreședinte al PNL.

  • Congresul Extraordinar nu mai poate fi organizat până la verdictul definitiv al justiției, iar actele adoptate de echipa Bolojan își pierd temporar efectele.

Hotărârea vine pe fondul conflictului deschis dintre conducerea actuală și gruparea care contestă direcția impusă de Ilie Bolojan. Excluderile operate în ultimele săptămâni au generat reacții dure, iar disputa a ajuns rapid în instanță.

Suspendarea provizorie nu tranșează lupta internă, dar blochează mecanismul prin care Bolojan încerca să-și consolideze controlul asupra partidului.

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