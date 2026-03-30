Mii de oameni din Vrancea, izolați după ce DJ 205 D s-a „rupt”
30 mar. 2026, 17:56
Actualizat: 30 mar. 2026, 17:57
La Paltin a fost blocat DJ 205 D
Râul Zăbala a făcut prăpăd în anumite zone din Paltin și Năruja
Mii de oameni au rămas izolați în comunele Paltin, Nereju și Spulber după ce râul Zăbala a provocat surparea malului de protecție și a distrus Drumul Județean 205 D pe o porțiune de câțiva zeci de metri.
La momentul actual, echipele de intervenție sunt la fața locului, circulația fiind blocată complet. Administrația județeană intervine prin intermediul unei firme care a trimis mai multe utilaje la fața locului, circulația urmând a se relua peste circa 4 ore, dacă nu apar alte probleme.
Revenim cu detalii. Situația este în dinamică.
