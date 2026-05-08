Tentativă de omor în Cartierul Sud din Focșani
Un tânăr din Focșani a fost condamnat la 5 ani de închisoare după ce, în urma unui conflict, a lovit intenționat cu mașina un alt tânăr, în Cartierul Sud al orașului.
Incidentul a avut loc în martie 2025, iar inițial cazul a fost cercetat pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Ulterior, încadrarea juridică a fost schimbată în tentativă de omor, după ce anchetatorii au stabilit că impactul putea duce la moartea victimei, potrivit monitoruldevrancea.ro.
Victima, în vârstă de 21 de ani, a fost proiectată la aproape 10 metri în urma loviturii și a avut nevoie de 60–70 de zile de îngrijiri medicale. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat că șoferul circula cu aproximativ 59 km/h și nu ar fi încercat să frâneze sau să evite impactul.
Instanța a dispus și interzicerea dreptului de a conduce, confiscarea echivalentului autoturismului Audi implicat, precum și plata unor despăgubiri către victimă și către Spitalul Județean Focșani. Hotărârea poate fi atacată cu apel.
