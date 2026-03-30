Inundațiile au forțat zeci de vrânceni din localitățile Biliești și Mirceștii Vechi să-și părăsească locuințele și să se adăpostească la rude sau la prieteni.

După mesajul RO-ALERT transmis noaptea trecută de către autorități, ISU Vrancea, IPJ Vrancea și Inspectoratul de Jandarmi au acționat coordonat cu specialiștii de la SGA, pentru a lua măsuri în contextul respectiv.

Din fericire, digurile construite rapid au reușit să pună o barieră în calea apelor, astfel că nu au existat case inundate, ci doar câteva terenuri agricole. În continuare, autoritățile sunt în stare de mobilizare monitorizând debitele râurilor Putna și Siret.

Avertizările meteorologice de cod galben din ultima perioadă au dus la anunțul Sistemului de Gospodărire a Apelor, în sensul că există un risc iminent de inundații pe râul Putna, în special în zonele Biliești și Mirceștii Vechi.

Autoritățile avertizează că pericolul nu a trecut și le recomandă oamenilor să evite deplasările în zonele afectate și să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-ALERT.

Situația rămâne în dinamică, iar echipele de intervenție sunt în teren pentru a preveni o eventuală tragedie. Vom reveni cu informații pe măsură ce apar noi date.