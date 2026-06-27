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Actualitate· 1 min citire
Fostul ministru Bogdan Ivan, implicat într-un accident cu un autobuz, în Bistrița
Bogdan Ivan
Social-democratul Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a fost implicat joi seara într-un accident rutier produs în municipiul Bistrița, în apropierea Primăriei. Mașina condusă de acesta a intrat în coliziune cu un autobuz.
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