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Economie· 1 min citire
Scandal pe noua Lege a salarizării. Florin Manole acuză: nici Ministerul Muncii nu are forma finală
Scandal pe noua Lege a salarizării
Publicat11 aug. 2026, 14:12
Sursărealitatea.net
Fostul ministru al Muncii, social-democratul Florin Manole, acuză că nici Ministerul Muncii nu are o formă finală a legii salarizării. De asemenea, acesta a adăugat că discuțiile actuale de la Cotroceni au loc pentru a îmbunătăți legea, a o aduce într-o formă finală și, ulterior, a fi votată. De asemenea, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că nu se poate lua o decizie privind această lege fără se știe resursele.
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