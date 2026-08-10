Peste 33.000 de candidați susțin examenul național de Bacalaureat în sesiunea de toamnă: primele rezultate, pe 18 august

Sesiunea de toamnă a examenului național de Bacalaureat 2026 începe luni, 10 august, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris pentru această sesiune, dintre care mai mult de 22.000 sunt absolvenți ai promoției curente, iar peste 11.000 provin din promoțiile anterioare. Ultima probă este programată joi, 13 august, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 24 august.
Calendarul probelor scrise
Probele scrise din sesiunea de toamnă se desfășoară în 124 de centre de examen, după următorul program:
10 august – Limba și literatura română – proba E.a);
11 august – proba obligatorie a profilului – E.c);
12 august – proba la alegere a profilului și specializării – E.d);
13 august – Limba și literatura maternă – E.b).
Candidații care au promovat anumite probe în sesiunile anterioare și beneficiază de recunoașterea rezultatelor nu mai trebuie să susțină probele respective.
Accesul în centre, între 7:30 și 8:30
Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, accesul în centrele de examen este permis între 7:30 și 8:30, pe baza unui act de identitate valabil.
Candidații care au asupra lor obiecte interzise în sala de examen, precum telefoane mobile, manuale, culegeri, notițe sau alte mijloace electronice de calcul și comunicare, trebuie să le depoziteze în spațiul special amenajat. Sunt incluse aici și poșetele sau gențile.
Obiectele sunt introduse într-o pungă sau într-un plic, împreună cu o declarație-tip în care sunt trecute datele candidatului și obiectele depozitate. Refuzul de a lăsa obiectele interzise în spațiul destinat depozitării duce la imposibilitatea susținerii examenului.
Probele încep la ora 9:00
Candidații sunt conduși în sălile de examen și așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcție de disciplină și de tipul de subiect primit.
Între 8:30 și 9:00, asistenții le explică modul de desfășurare a probei. Examenul începe la ora 9:00, iar timpul alocat rezolvării subiectelor este de trei ore, calculat din momentul încheierii distribuirii subiectelor.
Candidații cărora le-a fost aprobată solicitarea privind egalizarea șanselor pot beneficia de cel mult două ore suplimentare, în condițiile procedurii aplicabile elevilor cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.
Subiectele și baremele, publicate la ora 15:00
În fiecare zi în care au loc probe scrise, subiectele și baremele de corectare vor fi publicate la ora 15:00, în secțiunea dedicată examenului național de Bacalaureat de pe site-ul Ministerului Educației.
Pentru sesizarea exclusivă a eventualelor probleme legate de organizarea sau desfășurarea examenului, MEC pune la dispoziție, în zilele probelor scrise, linia TELVERDE 0800 801 100, disponibilă între orele 8:00 și 16:00.
Primele rezultate, pe 18 august
Primele rezultate ale sesiunii de toamnă vor fi afișate marți, 18 august, până la ora 12:00.
În aceeași zi, între 14:00 și 18:00, candidații pot solicita vizualizarea propriilor lucrări și pot depune contestații. Contestațiile pot fi depuse și în zilele de 19 și 20 august.
Vizualizarea lucrării este opțională și are caracter strict informativ. Aceasta nu presupune recorectarea lucrării și nu condiționează depunerea unei contestații.
Candidații care contestă nota trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota rezultată în urma soluționării contestației poate fi mai mare sau mai mică decât nota inițială.
În cazul candidaților minori, vizualizarea lucrării se face obligatoriu în prezența unui părinte sau a reprezentantului legal.
Rezultatele finale, pe 24 august
Rezultatele finale ale examenului național de Bacalaureat, sesiunea de toamnă, vor fi comunicate luni, 24 august.
Afișarea rezultatelor se face anonimizat, pe baza codurilor individuale atribuite candidaților la prima probă susținută. Rezultatele vor fi disponibile atât pe pagina dedicată examenului, cât și pe site-urile inspectoratelor școlare, unde vor fi păstrate online timp de doi ani.
Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească simultan trei condiții: să fi susținut probele de evaluare a competențelor, să fi susținut toate probele scrise și să fi obținut minimum nota 5 la fiecare probă scrisă.
În plus, media obținută la probele scrise trebuie să fie de cel puțin 6.