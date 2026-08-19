Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49 a fost câștigat. Cine este femeia care a plecat cu peste 10 milioane de euro

Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49 a ajuns la câștigătoare. Femeia care a obținut jackpotul record și-a ridicat premiul, după ce biletul câștigător fusese cumpărat în urma unei alegeri făcute aproape întâmplător.
Premiul pus în joc a depășit 10 milioane de euro, transformând câștigul într-unul dintre cele mai importante din istoria loteriei românești.
Câștigătoarea a povestit că nu a avut o strategie specială atunci când a completat biletul. A intrat într-o agenție și a ales numerele fără să se gândească prea mult la faptul că acestea ar putea să îi aducă o sumă uriașă.
Ulterior, vestea că biletul câștigător fusese cumpărat în acea agenție a stârnit interesul localnicilor, însă identitatea persoanei care îl deținea nu a fost cunoscută imediat.
După revendicarea premiului, câștigătoarea a vorbit despre impactul pe care banii îl pot avea asupra vieții sale. Ea a mărturisit că suma câștigată ar putea reprezenta inclusiv o șansă importantă pentru rezolvarea unor probleme personale.
„Mi-ar putea salva viața”, a spus femeia, explicând cât de important este pentru ea acest câștig.
Premiul record vine după o perioadă în care suma pusă în joc la categoria I a crescut de la o extragere la alta, în lipsa unui câștigător care să ghicească toate cele șase numere.
În cele din urmă, biletul norocos a reușit să nimerească toate combinațiile câștigătoare, iar persoana care l-a cumpărat a devenit beneficiara celei mai mari sume acordate vreodată la Loto 6/49.
Câștigătoarea a intrat astfel în istoria Loteriei Române, iar povestea sa este cu atât mai surprinzătoare cu cât numerele au fost alese fără o metodă specială.
După câștigarea premiului, banii pot schimba radical situația financiară a familiei sale. Femeia urmează să decidă cum va folosi suma, după achitarea taxelor aferente câștigului.
Premiul record reprezintă un moment important și pentru Loteria Română, fiind cea mai mare sumă câștigată vreodată la jocul Loto 6/49.