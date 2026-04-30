Bolojan aruncă bomba: suspendarea lui Nicușor Dan, posibilă. „Nu am încredere în PSD”

Liderul PNL și premierul Ilie Bolojan a declarat că, în actualul context politic, nu poate fi exclus un scenariu în care președintele Nicușor Dan ar putea fi suspendat.

Bolojan a precizat că nu face o afirmație certă, însă modul în care au evoluat lucrurile în ultimii ani îl determină să ia în calcul o astfel de posibilitate, mai ales în raport cu acțiunile și declarațiile conducerii PSD.

„Nu pot spune cu siguranță că se va întâmpla, dar, la cum au mers lucrurile în ultima perioadă, inclusiv cu actuala conducere a PSD, astfel de acțiuni sunt posibile. Personal, nu aș avea încredere în PSD”, a afirmat premierul.

Acesta a acuzat partidul de lipsă de consecvență și de promovarea unor mesaje contradictorii în spațiul public, invocând exemple recente.

Advertising

În acest context, Bolojan l-a menționat pe liderul social-democrat Sorin Grindeanu, despre care a spus că a transmis la Bruxelles că nu va exista o colaborare cu AUR, însă ulterior a inițiat o moțiune de cenzură alături de această formațiune.

„Prin astfel de acțiuni, declarațiile anterioare sunt complet invalidate. Au existat mai multe situații de acest tip, iar acest lucru arată că nu te poți baza pe astfel de angajamente”, a mai spus Ilie Bolojan.

Declarațiile vin într-un moment de tensiune politică accentuată, în care scenariile privind schimbări la vârful statului sunt tot mai frecvent discutate.