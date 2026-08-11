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Actualitate· 1 min citire
Alertă în Marea Neagră! Două drone au fost găsite în derivă lângă Neptun Deep
drone
Două drone UAV de tip Gerbera au fost descoperite în derivă în zona economică exclusivă a României, în apropierea perimetrului Neptun Deep. Militarii români au intervenit pentru neutralizarea acestora.
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