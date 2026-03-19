Fraudă de 1,5 milioane de lei. Angajări fictive pentru diverse beneficii ilegale.

Descinderi coordonate de IPJ Buzău în mai multe județe, inclusiv Vrancea, într-un caz complex de înșelăciune și fals informatic care vizează indemnizații, pensii și credite bancare Vrancea se află pe lista județelor vizate de o amplă anchetă penală coordonată de polițiștii din Buzău, într-un dosar complex de fraudă care a produs un prejudiciu estimat la aproximativ 1,5 milioane de lei.

Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, au pus în executare nu mai puțin de 29 de mandate de percheziție domiciliară .

Descinderile au avut loc în mai multe județe din țară, inclusiv Vrancea , dar și în București, Ilfov, Prahova, Maramureș și Buzău.

Ancheta vizează un bărbat în vârstă de 57 de ani, din București, care, în calitate de reprezentant al mai multor societăți comerciale, ar fi pus la punct un mecanism fraudulos desfășurat pe o perioadă de peste un deceniu, între anii 2014 și 2025.

Conform datelor anchetatorilor, acesta ar fi introdus în aplicațiile informatice oficiale date false privind angajarea unor persoane din diferite zone ale țării , inclusiv din Vrancea, fără ca acestea să desfășoare în realitate activitate profesională.

Pentru a induce în eroare instituțiile statului, ar fi fost depuse declarații false privind contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidențele nominale ale persoanelor asigurate.

De asemenea, ar fi fost emise documente fictive care atestau calitatea de salariat și veniturile obținute . Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 1.500.000 de lei , iar cercetările sunt în plină desfășurare.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri de poliție din țară, inclusiv din cadrul Direcției Generale a Poliției Municipiului București și inspectoratelor de poliție din județele implicate, precum și al jandarmilor din Buzău.