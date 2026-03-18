UE lansează „EU Inc”: firme înființate în 48 de ore, pentru a opri exodul companiilor spre SUA

Comisia Europeană propune o reformă majoră menită să simplifice radical mediul de afaceri din Uniunea Europeană, în încercarea de a opri migrarea companiilor către piețe precum Statele Unite.

Inițiativa, denumită „EU Inc”, urmărește introducerea unor reguli unitare la nivel european, astfel încât antreprenorii să nu mai fie nevoiți să navigheze prin sisteme juridice diferite în fiecare stat membru.

În prezent, cei care vor să își deschidă o firmă în UE se confruntă cu 27 de cadre legislative distincte și peste 60 de tipuri de companii, ceea ce poate întârzia lansarea unei afaceri cu săptămâni sau chiar luni.

Noul plan ar elimina o mare parte din această birocrație, oferind posibilitatea înființării unei firme complet online, rapid și cu costuri reduse.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a explicat: „Orice antreprenor va putea crea o companie în 48 de ore, de oriunde din Uniunea Europeană, complet digital, cu mai puțin de 100 de euro și fără capital social minim.

Companiile EU Inc. vor funcționa într-un mediu complet digital, de la înregistrare până la ședințele acționarilor, de la stocarea documentelor până la operațiunile de capital”.

Prin această măsură, Bruxelles-ul speră să stimuleze mediul antreprenorial european, să crească atractivitatea pieței unice și să reducă avantajele competitive ale altor economii, unde procedurile sunt mai simple și accesul la finanțare este mai facil.