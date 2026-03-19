Se fură lemne ca-n codru în Vrancea

În perioada 13–18 martie 2026, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Vidra, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Gărzii Forestiere Focșani și al ocoalelor silvice competente teritorial, au desfășurat o acțiune preventiv-reactivă pe linia circulației, depozitării și prelucrării materialelor lemnoase, în comunele Nereju, Valea Sării, Năruja, Nistorești, Paltin, Spulber și Nereju.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au efectuat 61 de controale (2 în fondul forestier, 44 pe drumurile publice și 15 la instalații de debitat/depozite de material lemnos), au legitimat 176 de persoane și au verificat 82 de autovehicule.

Au fost aplicate 49 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 103.430 de lei. Totodată, a fost confiscată cantitatea totală de 227,03 mc material lemnos, în valoare totală de 42.707 lei. Acțiunea a avut ca scop prevenirea și combaterea faptelor ilegale în domeniul silvic, precum și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

Sursa: IPJ Vrancea