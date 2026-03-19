Peste 1000 de oameni vin zilnic la Primăria Focșani pentru reactualizarea bazei de date. Nemulțumirile îi fac pe oameni să ceară socoteală edilului

Primăria Municipiului Focşani face următoarele precizări pentru a clarifica informaţiile apărute în spaţiul public privind nemulţumirile referitoare la „reducerea taxelor pentru persoanelor cu handicap“.

”Birocrația” care nemulțumește, pe bună dreptate, atât pe cei care solicită aplicarea reducerilor de taxe, cât și pe cei care lucrează la ghișee, este impusă de necesitatea actualizării bazelor de date, pentru că există cazuri, și nu puține, în care situația de fapt a unora dintre beneficiari a suferit modificări.

De exemplu, respectarea condiției esențiale impusă de noua legislație prin care se acordă aceste facilități doar dacă domiciliul contribuabilului este în imobilul pentru care se solicită reducerea, aspect care trebuie verificat în mod riguros, inclusiv în contextul actual al schimbării actelor de identitate.

O altă modificare care necesită clarificări se referă la facilitățile privind mijloacele de transport. Acestea se acordă doar pentru un singur autoturism, la alegerea contribuabilului, în limita unei capacități cilindrice de până la 2000 cm³.

Întrebarea legitimă ar fi de ce nu au fost actualizate mai din timp bazele de date cu persoanele care se încadrau în aceste categorii la 31 decembrie 2025. Acest lucru nu s-a făcut pentru că inițial, aceste facilități nu erau prevăzute în legislația inițială și au fost introduse prin Ordonanța de urgență nr 9/2026 din 27 februarie 2026.

Aglomerația existentă în această perioadă se înregistrează la ghișeele de plată și este determinată de numărul foarte mare de contribuabili care aleg să își achite obligațiile fiscale.

Zilnic, peste 1.000 de cetățeni se prezintă pentru efectuarea plăților, ceea ce generează timpi de așteptare. Precizăm că se lucrează la capacitate maximă, fiind funcționale 6 ghișee de plăți și 2 ghișee pentru taxele auto.

În ceea ce privește acordarea reducerilor de impozite, aceste solicitări sunt prelucrate cu prioritate de către personalul de specialitate. Pentru a veni în sprijinul persoanelor vârstnice, cererile acestora sunt soluționate pe loc, de către inspectori, pentru a evita deplasări suplimentare și pentru a le facilita accesul la drepturile prevăzute de lege.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor și pentru a reduce timpii de așteptare, programul cu publicul la Serviciul Taxe și impozite locale va fi extins după cum urmează:

• vineri, 20.03.2026 – program prelungit până la ora 16:00, pentru Registratură și ghișeele de plăți;

• sâmbătă, 21.03.2026 – program între orele 09:00–13:00, pentru Registratură și ghișeele de plăți;

• duminică, 22.03.2026 – program între orele 09:00–13:00, pentru Registratură, ghișeele de plăți și ghișeele auto.

Vă reamintim că, pentru a veni în sprijinul cetățenilor, taxele și impozitele locale pot fi achitate și la ghișeul de încasări deschis în Centrul Multifuncțional din cartierul Bahne.

Ghișeul este deschis în fiecare zi de miercuri, între orele 09.00 - 14.00 și vinerea între orele 09.00 - 13.00.

Precizăm că toate cererile privind acordarea reducerilor de impozite sunt în curs de procesare și vor fi soluționate până la data de 31.03.2026, astfel încât contribuabilii să poată beneficia de bonificația aferentă plății până la acest termen.

Sursa: Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Focșani