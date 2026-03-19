Vrânceni avertizați de fisc! Fraude telefonice în numele ANAF pentru a obţine date personale şi date bancare.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea atenţionează asupra unor fraude telefonice în care persoane rău-intenţionate folosesc numere de telefon din România şi pretind a fi angajaţi ANAF pentru a obţine date personale şi date bancare.

Victimelor li se comunică faptul că figurează în evidenţele fiscale cu impozit pe profit achitat în plus, iar pentru efectuarea restituirii vor fi contactaţi de un reprezentant al băncii. Victimele sunt sunate apoi de o altă persoană care se recomandă funcţionar bancar şi care încearcă să obţină datele confidenţiale. Recomandarea specialiştilor este să nu transmiteţi date personale sau informaţii despre conturi sau carduri bancare prin telefon!

Reamintim, ca de fiecare dată, că Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, a fost creat şi dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituţia. De asemenea, contribuabilii pot obţine informaţii fiscale cu caracter general la CALL CENTER ANAF 0314039160.