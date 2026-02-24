Sanatate· 3 min citire

Câți bani primești dacă donezi sânge în 2026. Statul te plătește și oferă o serie de beneficii

24 feb. 2026, 09:32
Actualizat: 24 feb. 2026, 09:32
Donare sânge - recompense

Articol scris de Realitatea de Vrancea

Nevoia de sânge rămâne uriașă în România, iar autoritățile încearcă să atragă cât mai mulți donatori prin beneficii financiare și facilități.

În prezent, doar 1,7% dintre români donează sânge, un procent mult sub media europeană.

Unii donează o singură dată, alții au transformat gestul într-un obicei, însă acolo unde nu există dorință, nici beneficiile nu pot compensa lipsa de implicare.

Ce primești dacă donezi sânge în 2026

Conform H.G. 1364/2006, orice persoană care donează sânge primește:

- un card în valoare de 280 de lei, acordat după fiecare donare

- o zi liberă de la muncă sau de la școală

- reducere la transportul în comun pentru ziua respectivă

Pe lângă aceste beneficii, medicii subliniază că donarea regulată poate avea efecte pozitive asupra sănătății, inclusiv o accelerare a metabolismului, ceea ce poate contribui la scăderea în greutate.

Cum decurge procesul de donare

Un donator trebuie să parcurgă câțiva pași obligatorii:

- Prezentarea la fișier cu actul de identitate și completarea formularului de autoexcludere, care trebuie completat sincer și responsabil.

- Controlul biologic predonare, ce include determinarea grupei sanguine, a hemoglobinei și, la nevoie, a glicemiei.

- Consultația medicală, unde medicul analizează chestionarul, rezultatele analizelor și efectuează examenul clinic (tensiune, puls, greutate, evaluare generală). În urma consultației, donatorul poate fi admis, amânat temporar sau respins definitiv.

- Donarea propriu-zisă, realizată în sala de recoltare.

- Eliberarea beneficiilor, adică bonurile valorice, adeverința pentru ziua liberă și documentele pentru reducerea la transport.

Tipurile de donare existente

- Donare autologă – sângele este recoltat de la o persoană pentru a fi folosit ulterior exclusiv pentru acea persoană, de obicei înaintea unei intervenții chirurgicale programate.

- Donare alogenă – sângele este donat voluntar pentru a fi folosit în terapia transfuzională a pacienților.

Criterii pentru a putea dona sânge

Pentru a fi eligibil, un donator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- vârsta între 18 și 60 de ani

- greutate de peste 50 kg

- puls regulat, între 60 și 100 bătăi/minut

- tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg

- să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni

-  femeile să nu fie însărcinate, în lăuzie, în perioada menstruală sau în primele 5 zile după aceasta

- să nu fi consumat alcool cu cel puțin 72 de ore înainte

- să nu fie sub tratament pentru: hipertensiune, boli cardiace, renale, psihice, hepatice sau endocrine

Boli care interzic donarea de sânge

Persoanele care au sau au avut următoarele afecțiuni nu pot dona:

- hepatită (orice tip)

- TBC

- sifilis

- malarie

- epilepsie și alte boli neurologice

- boli psihice

- bruceloză

- ulcer

-  diabet zaharat

- boli de inimă

-  boli de piele (psoriazis, vitiligo)

- miopie severă (peste -6 dioptrii)

- cancer

Criterii de excludere temporara:

-  boli infecţioase (gripă , infectii bacteriene);
- anemie; examinare endoscopică, transfuzii, intervenţii chirurgicale, tatuaje, contact apropiat cu -  -  - persoane cu hepatită, HIV;
- vaccinări; sarcină, alăptare; tratamente dentare;
- consum de alcool în ultimele 48 de ore;
- consum de medicamente.

