Turul României la ciclism aduce restricții de circulație pe mai multe drumuri

Traficul rutier va fi restricționat temporar pe mai multe drumuri naționale, între 10 și 12 septembrie. Decizia CNAIR vine în contextul organizării Turului României 2026.
Restricții de circulație pe DN 2, între Roman și Horia
CNAIR anunță restricții temporare de circulație pe mai multe drumuri naționale, în perioada 10-12 septembrie, pentru desfășurarea Turului României 2026 la ciclism. Traficul va fi oprit doar în intervalele necesare trecerii sportivilor și caravanei competiției.
Joi, 10 septembrie, circulația va fi restricționată pe DN 2, între kilometrii 328+962 și 327+963, pe sectorul dintre Roman și Horia, județul Neamț. Măsura va fi aplicată între orele 13:10 și 13:20.
Restricții pe DN 11, între Oituz și limita cu județul Covasna
Vineri, 11 septembrie, vor fi instituite restricții de trafic pe DN 11, pe sectorul dintre Oituz și limita județelor Bacău și Covasna.
Prima restricție este programată între kilometrii 115+954 și 90+000, în intervalul 12:30-13:25.
Un al doilea sector de pe DN 11 va fi afectat între kilometrii 90+000 și 69+000, de la limita județelor Bacău și Covasna, între orele 13:00 și 14:14.
Trafic restricționat pe DN 11, în județul Brașov
Sâmbătă, 12 septembrie, restricțiile vor continua pe DN 11, între kilometrii 16+820 și 9+880, pe sectorul dintre Lunca Câlnicului și nodul rutier Prejmer-Hărman.
Circulația va fi restricționată în intervalul 10:35-10:50.
CNAIR: Restricțiile vor fi aplicate doar cât este necesar
Potrivit CNAIR, restricțiile de circulație vor fi instituite doar pentru timpul necesar trecerii participanților la competiție. Zonele afectate vor fi semnalizate corespunzător, iar traficul va fi dirijat de polițiștii rutieri.
CNAIR le recomandă șoferilor să verifice intervalele în care sunt programate restricțiile, să respecte semnalizarea temporară și indicațiile polițiștilor aflați în teren. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu atenție în zonele traversate de caravana Turului României.
Turul României 2026, start în premieră de la Chișinău
Turul României 2026 se desfășoară în perioada 9-13 septembrie, pe un traseu de peste 800 de kilometri și reprezintă una dintre cele mai importante competiții internaționale de ciclism organizate în România.
Ediția din acest an aduce o premieră: startul oficial al competiției are loc la Chișinău, fiind pentru prima dată când Turul României începe din afara țării.