Denis Drăguș a dezvăluit ce l-a convins să semneze cu FCSB. Mesajul fiicei sale a fost decisiv

Denis Drăguș, 27 de ani, a explicat de ce a ales să revină în România și să semneze cu FCSB, după șapte ani petrecuți în străinătate.
Atacantul spune că încrederea primită din partea clubului a contat enorm, însă reacția fiicei sale atunci când a aflat că familia ar putea fi din nou împreună acasă l-a convins definitiv. Drăguș a semnat un contract pe trei ani și va purta tricoul cu numărul 10.
„Nu cred că mai era ceva de adăugat”
Drăguș a vorbit pentru prima dată după oficializarea transferului la FCSB și a explicat ce a cântărit cel mai mult în decizia sa.
Atacantul a spus că a simțit încredere din partea tuturor celor implicați în mutare. Momentul decisiv a venit însă după discuția cu fiica sa. Când i-a spus că există posibilitatea să se întoarcă acasă, reacția acesteia l-a impresionat.
Pentru copil, faptul că tatăl său ar putea fi din nou alături de familie a însemnat foarte mult. Pentru Drăguș, acel răspuns a fost suficient pentru a lua decizia.
După șapte ani, Drăguș s-a întors în România
Internaționalul român a părăsit țara în urmă cu aproximativ șapte ani și a evoluat în mai multe campionate din străinătate.
Acum, atacantul spune că este bucuros să revină în fotbalul românesc și să joace în fața suporterilor FCSB. Drăguș a recunoscut că urmărea meciurile echipei încă din copilărie și că este o bucurie să ajungă să îmbrace tricoul formației roș-albastre.
Va purta numărul 10
La FCSB, Drăguș va prelua tricoul cu numărul 10, rămas liber după plecarea lui Florin Tănase la Omonia Nicosia. Atacantul spune că este nerăbdător să înceapă noua aventură și să evolueze în fața publicului de pe Arena Națională.
„Tricolorul” are 28 de selecții și șapte goluri pentru echipa națională a României.
Un contract important pentru atacant
Transferul lui Drăguș reprezintă una dintre cele mai importante mutări făcute de FCSB în această perioadă.
Atacantul a semnat pe trei ani și va avea un salariu de aproximativ un milion de euro pe sezon, sumă care îl plasează printre cei mai bine plătiți fotbaliști din campionatul României. Contractul include și o clauză de reziliere de patru milioane de euro.
Drăguș promite că va da totul pentru FCSB
Noul atacant al roș-albaștrilor spune că este pregătit să muncească pentru a răsplăti încrederea primită. Drăguș se descrie drept un jucător mobil, rapid și versatil și consideră că ambiția este una dintre principalele sale calități.
Revenirea în România îi oferă și șansa de a juca din nou în fața familiei, dar și a suporterilor care îl vor vedea pentru prima dată în tricoul FCSB.