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Surorile Williams, eliminate în primul tur al probei de dublu de la US Open

Serena și Venus Williams

Serena și Venus Williams

Scris de Andreea Damian Publicat: 5 sept. 2026, 08:34

Serena și Venus Williams au fost din nou atracția principală la US Open.

Venus şi Serena Williams, care au împreună 90 de ani, au fost la un pas de a câştiga meciul din primul tur de dublu împotriva perechii formate din Chan Hao-Ching şi Maya Joint. Însă, deşi au condus cu 5-0 în super tie-break, profitând de o serie de 9 puncte câştigate la rând, americanele au cedat în cele din urmă, pierzând la limită cu 6-3, 6-7 (6-8), 7-6 (10-7), după 3 ore şi 2 minute de spectacol electrizant pe un stadion Arthur Ashe plin până la refuz, scirie lequipe.fr.

Meciul a fost unul palpitant, surorile revenind în forță pentru a ajunge la un tie-break la 10 puncte, dar apoi au pierdut un avantaj de 5-0 și au pierdut vineri seară cu 6-3, 6-7 (6), 7-6 (10-7) în fața lui Hao-Ching Chan și Maya Joint.

A fost primul meci de la US Open din 2022 încoace, la turneul de Grand Slam, pe care surorile l-au câștigat de două ori. Au revenit de la un scor de 4-1 în setul al treilea pentru a egala, dar apoi au cedat spre final.

Serena s-a întors la tenis anul acesta, la 44 de ani. Venus a continuat să joace în circuit la 46 de ani.

Poate că era vorba de vârstă, poate de pauză lungă a Serenei sau poate de nervozitate. Dar ambele au comis o dublă greșeală în tie-break, după ce jucaseră atât de strălucit spre sfârșitul setului al treilea și apoi în primele câteva puncte.

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