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Economie· 1 min citire
BNR lansează o bancnotă aniversară de 100 de lei
Bancnota aniversară de 100 de lei FOTO: BNR
Publicat8 sept. 2026, 08:37
Actualizat8 sept. 2026, 11:55
O nouă piesă de colecție pentru pasionații de numismatică.
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