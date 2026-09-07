Florin Manea a mers la Radu Drăgușin după meciul cu Frosinone: „Băi, nu se poate”

Florin Manea a mers în Italia pentru a discuta cu Radu Drăgușin după prestația slabă a fundașului în meciul pierdut de Fiorentina cu Frosinone, scor 0-3.
Impresarul internaționalului român a recunoscut că evoluția l-a îngrijorat și a dezvăluit că a stat aproximativ trei zile în casa fotbalistului pentru a discuta despre situația acestuia.
Manea a discutat cu Drăgușin
Radu Drăgușin traversează un început dificil de sezon la Fiorentina. Fundașul român a avut o evoluție modestă în partida cu Frosinone, iar echipa sa a pierdut categoric, 0-3.
Florin Manea a recunoscut că prestația l-a determinat să intervină și să discute direct cu jucătorul. Impresarul a mers la locuința lui Drăgușin și a stat câteva zile alături de acesta.
„Am fost îngrijorat și eu. Cu Roma nu mi s-a părut că a făcut un meci atât de slab, dar apoi, cu Frosinone, nu a fost deloc bine”, a explicat Manea.
Explicația pentru perioada dificilă
Impresarul consideră că perioada lungă în care Drăgușin nu a jucat constant își poate spune cuvântul. Fundașul a revenit după aproximativ un an și jumătate în care a avut probleme care i-au limitat aparițiile.
Manea spune că lipsa ritmului poate afecta viteza de reacție, reperele și încrederea unui fotbalist, mai ales la începutul unei noi experiențe.
Manea, mulțumit după ultimul meci
Agentul susține că Drăgușin a reacționat pozitiv după partida cu Frosinone și a avut o prestație mult mai bună în următorul joc, contra lui Torino.
Manea a apreciat agresivitatea și atitudinea fundașului și consideră că acesta își poate îmbunătăți evoluțiile pe măsură ce acumulează minute. Fiorentina urmează să joace în etapa următoare pe terenul celor de la Venezia, apoi va întâlni Pisa în Cupa Italiei.