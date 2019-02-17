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Sport· 1 min citire
Medalie de bronz la Campionatul Balcanic pentru atleta Claudia Prisecaru
17 feb. 2019, 09:07
prisecaru turcia
Articol scris de Scris de Stancu Catalin
Tânăra sportivă focșăneană Claudia Prisecaru, antrenată de profesorul Cristian Orza, a obținut o nouă performanță pe măsura talentului său: medalia de bronz în cursa de 3000 de metri senioare a Campionatului Balcanic de Atletism care se desfășoară la Istanbul, în acest weekend. ”Claudia a încheiat cursa în 9:16.29, nou record personal, cu 11 secunde mai bun decât cel de la Campionatul Național de sală din 6-7 februarie 2019 și cu 25 de secunde mai bun decât rezultatul cu care Claudia a devenit campioană națională universitară la 26 ianuarie 2019 . Claudia Prisecaru este, încă, în categoria de vârstă tineret.”, potrivit anunțului postat de CSM Focșani 2007.
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