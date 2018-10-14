Sport· 1 min citire

Focșăneanul Daniel Fusaru, de 3 ori aur la Campionatul Mondial de Shotokan

14 oct. 2018, 15:24
fusaru karate

fusaru karate

Articol scris de Stancu Catalin

Karatistul focșănean Daniel Fusaru a reușit să ”adune” 3 medalii de aur la aceeași competiție. Daniel Fusaru a obținut cele 3 medalii de aur la Campionatul Mondial de Shotokan SKDUN, desfășurat în capitala Republicii Moldova, Chișinău. Tot la aceeași competiție, tânăra karatistă focșăneană Irina Paraschiv a obținut medalia de argint. [gallery size="medium" ids="38963,38964,38965"]

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