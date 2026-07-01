Scădere pe linie la BNR: Rezervele valutare au coborât la 63,5 miliarde de euro, cu peste jumătate de miliard sub nivelul din mai

Publicat 1 iul. 2026, 14:40 Sursă Realitatea.Net

Banca Națională a României a înregistrat o ușoară contracție a rezervelor valutare la finalul primului semestru din acest an. Potrivit datelor oficiale publicate miercuri, „perna” de siguranță a BNR a coborât la 63,4 miliarde de euro la 30 iunie 2026, marcând o scădere de 600 de milioane de euro comparativ cu pragul de 64 de miliarde raportat la sfârșitul lunii mai.

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