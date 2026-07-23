Un tânăr a rămas blocat după surparea unui mal de pământ, la Adjud

Un tânăr de 21 de ani a rămas blocat, joi după-amiază, la o adâncime de aproximativ cinci metri, după ce a fost surprins de un mal de pământ în timp ce săpa un puţ de apă în municipiul Adjud, intervenţia pentru salvarea acestuia fiind în desfăşurare, a informat Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vrancea, transmite Agerpres.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ambulanta adjud