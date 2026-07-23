A murit Adela Mărculescu, actrița pe care milioane de români au cunoscut-o din „Declarație de dragoste”

Doliu în lumea teatrului și filmului românesc. Actrița Adela Mărculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Anunțul a fost făcut joi, 23 iulie, de Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, instituția de care și-a legat cea mai mare parte a carierei sale.
Pentru publicul larg, Adela Mărculescu va rămâne și „mama” lui Alexandru Bârsan din filmul „Declarație de dragoste”, unul dintre cele mai îndrăgite filme românești.
Anunțul făcut de Teatrul Național București
Reprezentanții Teatrului Național au transmis un mesaj de rămas-bun în memoria marii actrițe.
„Lumea teatrului românesc este mai săracă. S-a stins din viață marea actriță Adela Mărculescu, o figură de o distincție aparte, ale cărei eleganță, rigoare și pasiune au marcat generații întregi de spectatori”, au transmis reprezentanții instituției, într-un mesaj public.
Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o vor putea face vineri, 24 iulie, la Biserica Sf. Gheorghe din București, unde trupul neînsuflețit va fi depus începând cu ora 12:00.
Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 25 iulie, de la ora 10:00, la Cimitirul Bellu.
Peste șase decenii pe scena Teatrului Național
Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, promoția 1959, la clasa profesorului Alexandru Finți, Adela Mărculescu a devenit, în 1964, actriță a Teatrului Național din București. A rămas pe scena acestei instituții timp de peste 60 de ani.
Debutul în spectacolul „Înșir’te mărgărite” a fost începutul unei cariere impresionante, în care a interpretat zeci de personaje din dramaturgia românească și universală și a colaborat cu unii dintre cei mai importanți regizori ai teatrului românesc.
Rolurile care au rămas în memoria publicului
De-a lungul carierei, Adela Mărculescu a dat viață unor personaje memorabile, printre care Epancina Aglaia din „Idiotul” de Dostoievski, Ana din „Take, Ianke și Cadîr”, Dona Diana din piesa lui Camil Petrescu, Margareta Aldea din „Gaițele”, Mioara din „Idolul și Ion Anapoda” și Clitemnestra din „Electra – O trilogie antică”, spectacol regizat de Andrei Șerban.
În cinematografie, milioane de români au cunoscut-o și au îndrăgit-o în rolul mamei lui Alexandru Bârsan din filmul „Declarație de dragoste”.
O prezență care a marcat teatrul românesc
Adela Mărculescu a fost apreciată pentru interpretările sale pline de profunzime în spectacole precum „Vrăjitoarele din Salem”, „Dragă mincinosule”, „Mașinăria Cehov” și „Dulcea pasăre a tinereții”.
Prin eleganța, disciplina și rafinamentul care au caracterizat-o de-a lungul întregii cariere, actrița a devenit un reper pentru generații de artiști și spectatori, lăsând în urmă o moștenire importantă pentru teatrul românesc.