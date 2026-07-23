Rogobete îl pune la zid pe Bolojan după declarațiile la adresa sistemului sanitar: „ Asta nu este reformă, este crimă!”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un atac fără precedent la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, după declarațiile acestuia privind sistemul sanitar și angajările din spitale. Rogobete îl acuză pe șeful Executivului că lovește în personalul medical, ignoră lipsa acută de angajați și pune în pericol funcționarea sistemului de sănătate.

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