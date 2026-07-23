Bolojan, despre criza carburanților: „În următoarele 2 săptămâni, nu estimăm probleme de aprovizionare”

Publicat 23 iul. 2026, 19:23 Sursă Realitatea PLUS

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că nu estimează probleme de aprovizionare cu carburanți în România pe termen scurt, în ciuda blocajelor din Marea Neagră și a atacurilor cu drone care afectează livrările de țiței din Kazahstan către rafinăriile românești.

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