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Incident în Vrancea: un bărbat a fost prins sub un mal de pământ în timp ce săpa un puț
Incident în Vrancea
Publicat23 iul. 2026, 20:08
SursăRealitatea.Net
Misiune de salvare în județul Vrancea, după ce o persoană a fost surprinsă sub un mal de pământ în timpul unor lucrări de săpare a unui puț. Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate la fața locului.
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