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Social· 1 min citire
Sindicatele din învăţământ susţin grilele de salarizare stabilite cu Banca Mondială
Sindicate învățământ
Publicat21 aug. 2026, 08:38
Sursărealitatea.net
Cele trei mari federaţii sindicale din învăţământ au trimis o scrisoare deschisă partidelor parlamentare, cerând susţinerea grilelor de salarizare stabilite cu Banca Mondială.
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