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Social· 1 min citire
Eșecul Legii salarizării: salariile bugetarilor, între două variante. Ce urmează
Salarii bugetari
Publicat29 aug. 2026, 09:24
Actualizat29 aug. 2026, 09:25
SursăRealitatea PLUS
După eșecul legii salarizării, sunt două variante pentru veniturile angajaților de la stat. O nouă lege a salarizării până la final de an, așa cum și-au asumat partidele la Cotroceni, sau indexarea salariilor cu inflația - cel puțin 7%. Statul trebuie să găsească banii necesari, dar va trebui sa țină cont de datoria publică și deficitul bugetar. Și pentru o nouă lege a salarizării, impactul ni va putea depăși 10 miliarde de lei în plus.
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