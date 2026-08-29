Iranul pregătește condițiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Iranul pregătește o listă de condiții pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime și energetice ale lumii. Teheranul susține că reluarea traficului normal depinde de măsuri concrete din partea Statelor Unite, în timp ce Qatarul, Omanul și Pakistanul încearcă să faciliteze reluarea dialogului dintre cele două state.
Iranul este pregătit să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, însă numai după ce Statele Unite vor face pași concreți pentru îndeplinirea condițiilor stabilite de Teheran, a anunțat Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, citat de Al Jazeera.
Declarația vine după intensificarea eforturilor diplomatice pentru reluarea dialogului dintre Teheran și Washington și după vizita premierului și ministrului de Externe al Qatarului la Teheran. Oficialul qatariot a discutat cu liderii iranieni inclusiv despre viitorul Strâmtorii Ormuz și despre posibilitatea reluării dialogului dintre Iran și Statele Unite.
Potrivit lui Rezaei, mediatorii internaționali au cerut Teheranului să își formuleze clar condițiile pentru redeschiderea strâmtorii. Iranul lucrează în prezent la această listă, iar încheierea războiului din regiune se numără printre cerințe. Teheranul a precizat însă că redeschiderea strâmtorii nu va avea loc automat. Statele Unite trebuie mai întâi să ia măsuri practice pentru îndeplinirea condițiilor iraniene.
Printre cerințele vehiculate anterior de Iran se numără ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene, despăgubiri și eliminarea sancțiunilor economice. Nu este clar deocamdată dacă Teheranul își va modifica aceste condiții astfel încât să poată fi acceptate de Washington.
Posibil coridor maritim prin Strâmtoarea Ormuz
Mohsen Rezaei a mai declarat că Iranul și Omanul au ajuns la un acord privind un posibil coridor pentru transportul maritim prin strâmtoare.
Potrivit planului, o parte a traseului s-ar afla în apele teritoriale ale Omanului, iar o altă parte în apele iraniene. Navele ar urma să utilizeze un canal central desemnat, dacă Statele Unite îndeplinesc condițiile stabilite de Teheran. Detaliile unui asemenea mecanism sunt încă în negociere.
Găsirea unei formule pentru reluarea traficului comercial este urmărită cu atenție de comunitatea internațională, în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre principalele artere pentru transportul energetic global.
Înaintea războiului, prin această zonă trecea aproximativ 20% din petrolul mondial.
SUA susțin că Strâmtoarea Ormuz este sigură pentru navigație
Washingtonul transmite însă un mesaj diferit în privința situației din strâmtoare. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat pentru Al Jazeera că Strâmtoarea Ormuz a fost deminată și este sigură pentru tranzit. Administrația americană susține, totodată, că în acest moment nu există negocieri cu Iranul și nici discuții programate.
Comandantul Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper, a afirmat că forțele americane au eliminat minele marine amplasate anterior în rutele internaționale de navigație.
În pofida acestor declarații, traficul maritim este în continuare mult sub nivelul de dinaintea războiului. Potrivit unor date maritime, numărul tranzitelor a crescut în ultima perioadă, însă transportul comercial se desfășoară în continuare în condiții de criză.
Ce spune Iranul
În paralel cu eforturile diplomatice, Gardienii Revoluției Islamice au transmis că Iranul își păstrează „controlul decisiv” asupra Strâmtorii Ormuz.
IRGC i-a acuzat pe oficialii americani că prezintă în mod fals situația din strâmtoare pentru a influența prețurile energiei.
Astfel, Statele Unite susțin că ruta internațională este deschisă și sigură, în timp ce Iranul condiționează revenirea la traficul normal de îndeplinirea unor cerințe politice și economice.
Qatarul, Omanul și Pakistanul încearcă să relanseze dialogul
Vizita premierului Qatarului la Teheran face parte din intensificarea eforturilor diplomatice pentru reducerea tensiunilor dintre Iran și Statele Unite.
Qatarul, Omanul și Pakistanul încearcă să găsească o cale prin care cele două state să revină la negocieri și să ajungă la o înțelegere privind încetarea războiului și traficul prin Strâmtoarea Ormuz.
Premierul Qatarului a subliniat la Teheran importanța respectării libertății de navigație și a soluțiilor diplomatice.
Deocamdată, însă, Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă în mod normal. Iranul susține că pregătește condițiile pentru reluarea traficului, dar afirmă că îndeplinirea acestora depinde de măsurile pe care Statele Unite sunt dispuse să le adopte.