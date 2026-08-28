Acciza la motorină scade din nou. Reducerea ajunge la 25% de la 1 septembrie

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 aug. 2026, 20:35

Ministerul Finanțelor va majora reducerea temporară a accizei la motorina standard de la 20% la 25%, în perioada 1-15 septembrie 2026. Decizia vine după o nouă evaluare a pieței și în contextul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor carburanților.

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