Advertising
Economie· 1 min citire
Guvernul alocă 135 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru salvarea ROMATSA. Conturile companiei sunt blocate
FOTO: Arhivă
Publicat28 aug. 2026, 13:42
Actualizat28 aug. 2026, 13:44
SursăRealitatea PLUS
Guvernul a decis să aloce peste 135 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru ROMATSA, în contextul în care compania are în continuare conturile blocate în urma unui litigiu privind achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19 cu gigantul farmaceutic Pfizer.
Citește și
- 15:43ANPC: Amenzi de peste 3,5 milioane de lei pentru firme din sectorul alimentar, nealimentar și stații de carburanți
- 12:22Afacerea momentului în energie. Românii care cumpără ieftin ziua și vând de trei ori mai scump la vârf de consum
- 11:25Cseke Attila: Absorbția fondurilor PNRR la Ministerul Dezvoltării a atins 98%
- 11:06INS: Scumpirile vor continua până în octombrie
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News