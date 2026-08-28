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Anchetă internă la Școala de Agenți de Poliție de Frontieră din Oradea
FOTO: Arhivă
Elev băut acuzat că a încercat să-și sărute cu forța o colegă
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