Trump lovește din nou China! Taxe vamale de până la 100% pentru dronele importate în SUA

Donald Trump a semnat o nouă măsură comercială prin care Statele Unite vor impune taxe vamale de până la 100% pentru anumite drone și componente importate. Decizia vizează în special reducerea dependenței SUA de producătorii străini, în condițiile în care China domină o mare parte din piața mondială a dronelor.
Cele mai mari taxe, de 100%, se vor aplica anumitor drone de dimensiuni mari sau echipate cu tehnologii considerate importante pentru securitatea națională. Printre criterii se află aparatele cu o greutate de peste 25 de kilograme și cele dotate cu sisteme precum camere termice.
Pentru dronele mai mici, tariful stabilit de administrația Trump este de 25%. Vor exista însă și diferențe în funcție de țara de origine: importurile provenite din Uniunea Europeană, Japonia, Coreea de Sud, Elveția și Taiwan vor avea un tarif de 15%, în timp ce pentru Marea Britanie este prevăzut unul de 10%.
Administrația americană justifică măsura prin motive de securitate națională și prin necesitatea dezvoltării unei industrii autohtone puternice. Autoritățile de la Washington consideră că dependența de furnizorii străini reprezintă un risc, mai ales într-un domeniu în care dronele au devenit esențiale atât în scopuri militare, cât și civile.
China este principala țintă a noilor măsuri, având o poziție dominantă pe piața globală a dronelor. Decizia americană vine și după ce Beijingul a înăsprit recent regulile privind exporturile de drone către Statele Unite și a introdus restricții împotriva unor companii.
Noile taxe nu vor intra însă imediat în vigoare. Tarifele pentru dronele vizate urmează să fie aplicate la 21 de zile după semnarea proclamației, în timp ce unele componente și produse exceptate beneficiază de un termen mai lung, de până la 180 de zile.
În paralel, administrația Trump pregătește și măsuri menite să stimuleze producția de drone în Statele Unite. Scopul este ca firmele americane să dezvolte mai rapid capacități interne și să reducă dependența de tehnologia și componentele provenite din China.
Măsura reprezintă un nou episod al confruntării comerciale și tehnologice dintre Washington și Beijing și ar putea avea efecte importante asupra prețurilor și disponibilității dronelor pe piața americană.
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