Ilie Bolojan, anunț după ședința PNL pe Legea salarizării: Nu putem depăși procentul din PIB alocat plății salariilor - LIVE TEXT

Publicat 21 aug. 2026, 14:00 Actualizat 21 aug. 2026, 14:12 Sursă Realitatea PLUS

Premirul Ilie Bolojan, declarații după ședința de la PNL pe Legea Salarizării. Acesta a transmis că mandatul pe care l-au primit grupurile parlamentare este să susțină adoptarea proiectului de lege.

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