Grevele de Crăciun dau peste cap traficul aerian în Europa. Pasagerii, avertizați să se informeze înainte de plecare

Călătoriile de Crăciun riscă să fie serios afectate în mai multe țări europene, din cauza grevelor anunțate în sectorul transporturilor. Angajații profită de una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului pentru a pune presiune asupra angajatorilor în negocierile salariale, iar efectele se pot traduce prin întârzieri, anulări de zboruri și haos în aeroporturi.
Unele proteste au fost programate cu luni înainte, însă altele sunt anunțate cu foarte puțin timp în avans, ceea ce complică planurile pasagerilor. Autoritățile recomandă verificarea constantă a informațiilor înainte de plecare.
Recent, Ministerul Afacerilor Externe a lansat o aplicație care oferă date actualizate despre condițiile de călătorie și nivelul de risc din fiecare țară, precum și posibilitatea de a solicita ajutor în situații de urgență. Cu doar o săptămână înainte de Crăciun, mai multe greve feroviare și aeroportuare sunt confirmate în Europa pentru luna decembrie.
Marea Britanie, printre cele mai afectate
În Regatul Unit, personalul de la sol al companiei easyJet de pe Aeroportul Luton din Londra va intra în grevă în perioadele 19–22 decembrie și 26–29 decembrie. Protestul ar putea provoca întârzieri semnificative la check-in și la manipularea bagajelor, potrivit Euronews.
De asemenea, Aeroportul Heathrow se pregătește pentru perturbări majore. În intervalele 22–24 decembrie și 26 decembrie, personalul de cabină al Scandinavian Airlines Services (SAS) va declanșa o grevă, ceea ce va afecta probabil zborurile către principalele hub-uri ale companiei din Copenhaga, Stockholm și Oslo.
Angajații reclamă salariile scăzute și costurile ridicate ale deplasărilor către destinațiile nordice. Sindicatul Unite susține că unii membri ai personalului au fost nevoiți să apeleze la băncile de alimente.
„Este un comportament tipic de Grinch din partea SAS – compania profită de bunăvoința angajaților săi și va fi responsabilă pentru anularea zborurilor de Crăciun”, a declarat Callum Rochford, reprezentant regional al sindicatului Unite.
Pasagerii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile companiilor aeriene și să se pregătească pentru eventuale schimbări de ultim moment.