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Cea mai periculoasă perioadă din an pe litoral

Litoralul Mării Negre

Litoralul Mării Negre

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 13:06
Sursărealitatea.net

Salvamarii atrag atenția că mulți turiști ignoră avertismentele și își pun viața în pericol.

Salvamarii spun că finalul lunii august este cea mai periculoasă din an și atrag atenția că mulți turiști ignoră avertismentele și își pun viața în pericol.

Ultima tragedie a fost consemnată la Eforie, unde un bărbat de 68 de ani a murit înecat după ce a fost scos de salvamari de trei ori din mare, iar a patra intrare i-a fost fatală.

Pentru că scenariul se repetă în fiecare vară, un proiect a fost depus recent la Senat pentru a-i sancționa pe cei care ignoră steagul roșu. Amenzile pot ajunge până la 3.000 de lei.

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