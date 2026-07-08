Carantină de 30 de zile în toată țara. Transporturile de oi și capre, blocate după apariția unui nou focar

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță instituirea unei perioade de carantină de 30 de zile la nivel național, pentru izolarea și combaterea Pestei Rumegătoarelor Mici și a Pestei Porcine Africane. Măsura vizează, în principal, ovinele și caprinele, după confirmarea unor cazuri de boală într-o exploatație din județul Mureș.
Decizia vine într-un context epidemiologic considerat grav, în care apariția cazurilor de Pestă a Rumegătoarelor Mici se suprapune peste focarele active de Pestă Porcină Africană. Potrivit ANSVSA, măsurile sunt luate pentru a limita rapid răspândirea virusului și pentru a proteja sectorul zootehnic.
Mișcările de ovine și caprine sunt suspendate
Potrivit ANSVSA, toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate pe durata carantinei de 30 de zile. Autoritatea precizează că măsurile au rolul de a bloca rapid căile prin care virusul s-ar putea răspândi.
„Măsurile au scopul de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile. ANSVSA subliniază că virusul PMR nu este transmisibil la om și nu afectează siguranța alimentară”, transmite ANSVSA.
Există însă o excepție pentru abatoare. Este permis doar transportul direct al animalelor din exploatații sau centre de colectare către abator, dar numai în baza unei solicitări scrise, verificate de DSVSA teritorială.
Restricții la pășunat și controale în trafic
În perioada carantinei se impun și restricții la pășunat. Autoritățile interzic pășunatul în zonele afectate și folosirea aceleiași pășuni de către mai mulți crescători, pentru a evita contactul dintre turme și răspândirea bolii.
Poliția, Jandarmeria și Poliția de Frontieră vor intensifica verificările pentru depistarea transporturilor clandestine de animale vii. În cazul în care un astfel de transport este interceptat, animalele vor fi reținute, iar un medic veterinar DSVSA trebuie să ajungă la fața locului în cel mult 60 de minute.
Fondurile de vânătoare vor fi monitorizate
Autoritățile anunță că vor fi monitorizate și fondurile de vânătoare. Gestionarii acestora au obligația de a colecta și transporta de urgență la laboratoarele DSVSA toate cadavrele de rumegătoare, cervide și porcine găsite în sălbăticie.
Primăriile din zonele aflate sub restricții trebuie să asigure logistica necesară pentru neutralizarea în siguranță a cadavrelor provenite din exploatațiile în care au murit animale confirmate cu aceste virusuri.
Planurile județene trebuie făcute în 24 de ore
Potrivit ANSVSA, planurile concrete de aplicare a măsurilor vor fi elaborate de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență în maximum 24 de ore. Măsurile vor fi apoi actualizate permanent de autoritatea sanitar-veterinară, în funcție de evoluția epidemiologică.
ANSVSA arată că focarele de Pestă Porcină Africană au scăzut la nivel național datorită aplicării normelor de biosecuritate. De la 1.600 de focare cu îmbolnăvire de PPA, numărul acestora a ajuns la 17 la nivel național.
Apel către crescători
Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, spune că măsurile adoptate sunt necesare pentru protejarea zootehniei românești și pentru limitarea răspândirii bolii.
„Acum trebuie să facem același lucru pentru combaterea Pestei Micilor Rumegătoare. Măsurile radicale adoptate astăzi sunt absolut necesare pentru a proteja zootehnia românească în fața noilor provocări epidemiologice. Blocarea exporturilor și suspendarea mișcărilor de animale reprezintă singura barieră eficientă în acest moment pentru a opri răspândirea virusului ”, a declarat Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.
Autoritățile le cer tuturor crescătorilor să respecte strict regulile de biosecuritate și să anunțe imediat medicii veterinari dacă observă semne de boală sau mortalitate în rândul animalelor.