Rujeola lovește din nou România. Avertisment pentru cei care refuză vaccinarea: „Poate fi responsabil pentru sănătatea unui copil”

Publicat 14 iul. 2026, 08:47 Sursă Realitatea.net

În România, tot mai puțini copii primesc vaccinul ROR, iar efectele acestei scăderi se văd deja în numărul mare de îmbolnăviri. Acoperirea cu prima doză a coborât de la 90% în 2018 la 78% în 2024, în timp ce, pentru a doua doză, procentul a scăzut de la 81% la 62%.

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