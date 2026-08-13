Sanatate· 1 min citire

Blackout, la pachet cu riscuri majore pentru bolnavi: ce se întâmplă cu spitalele dacă rămânem FĂRĂ curent

Adrian Marinescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Matei Balș (stânga)

Adrian Marinescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Matei Balș (stânga)

Realitatea de Vrancea
Scris deRealitatea de Vrancea
Publicat13 aug. 2026, 11:14
SursăRealitatea PLUS

Închiderea reactorului 2 de la Cernavodă și riscul ridicat al unui blackout pune spitalele în dificultate: generatoarele trebuie să fie gata să preia alimentarea, iar secțiile critice să rămână funcționale. O pană prelungită ar pune însă presiune uriașă pe ATI, pe sălile de operație și pe aparatura care ține pacienții în viață.

Spitalele din Gorj, în gardă pentru pene de curent. Generatoarele au fost verificate

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