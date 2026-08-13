INS: Producţia industrială a scăzut cu 3,3%, în primul semestru din 2026

În luna iunie 2026, producţia industrială (serie brută) a crescut faţă de luna precedentă cu 1,3%.
Producția industrială a scăzut cu 3,3% ca serie brută și 3,5% în fucnție de zile lucrătoare și de sezonalitate, în primele șase luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a 2025, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2026, producţia industrială (serie brută) a scăzut din cauza declinului înregistrat de industria prelucrătoare (-4,4%) şi industria extractivă (-1,5%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 3,3%.
Pe serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în prima jumătate a anului scăderea producţiei industriale a fost efect al scăderilor industriei prelucrătoare (-4,6%) şi industriei extractive (-1,6%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 2,8%.
În luna iunie 2026, producţia industrială (serie brută) a crescut faţă de luna precedentă cu 1,3%, datorită creşterilor din cele trei sectoare industriale: industria prelucrătoare şi industria extractivă (+1,4% fiecare) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+0,4%).
Pe de altă parte, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, producţia industrială a fost mai mică faţă de luna precedentă cu 0,7%. Industria prelucrătoare şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat au scăzut cu 0,5%, respectiv cu 0,2%, în timp ce industria extractivă a crescut cu 2,7%.
Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială (serie brută) s-a redus cu 3,5%, ca urmare a scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-3,9%) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-2,5%). Industria extractivă a crescut cu 0,3%.
Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 5,2%, ca efect al scăderilor industriei prelucrătoare (-6%), producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-2,5%) şi industriei extractive (-0,5%).