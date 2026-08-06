Avertizare de inundații în România. Râurile care pot ieși din matcă în următoarele ore

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis joi o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până vineri dimineață. Hidrologii avertizează că ploile prognozate pot provoca viituri rapide, scurgeri importante pe versanți și creșteri ale debitelor râurilor în mai multe regiuni ale țării.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre avertizare inundatii