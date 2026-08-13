Scenariu de coșmar pentru sistemul energetic. Pe ce se bazează România fără Cernavodă, în plină secetă și criză energetică

Publicat 13 aug. 2026, 09:16 Sursă Realitatea.Net

Centrala de la Cernavodă intră în avarie, din cauza scăderii debitului Dunării, iar sistemul energetic național trebuie să preia fluxul. Deconectarea celor două grupuri nucleare în plină vară reprezintă cel mai dur test de rezistență la care ar putea fi supus Sistemul Energetic Național (SEN). Fără cei aproximativ 1.400 MW livrați constant de centrală — adică o cincime din consumul zilnic al țării —, rețeaua națională ar intra direct în cod roșu de avarie.

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